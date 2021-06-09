Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Феррари» объявила о назначении нового исполнительного директора

17:38
Теги:

«Феррари» объявила о назначении Бенедетто Виньи на должность исполнительного директора компании, сообщает Motorsport.

Должность оставалась вакантной с декабря 2020 года, когда Луи Камиллери внезапно подал в отставку, объяснив свое решение личными причинами. С тех пор обязанности президента и исполнительного директора временно совмещал Джон Элканн.

Винья работает в «Феррари» на протяжении 26 лет и на данный момент является президентом входящих в концерн компаний STMicroelectronics' Analog и MEMS, а также входит в совет директоров.

Читайте также

«Внука не видели ни разу. Жена Вани сказала: «Не надейтесь». Отец Ивана Ткаченко — о жизни после гибели «Локомотива»
Маас спрогнозировал реакцию Лаврова в случае поставок Киеву немецкого оружия
Что означает номер квартиры в которой вы живете
Легендарный чемпион Олимпиады устроил драку и застрелил человека

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд