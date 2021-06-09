«Феррари» объявила о назначении нового исполнительного директора
17:38
«Феррари» объявила о назначении Бенедетто Виньи на должность исполнительного директора компании, сообщает Motorsport.
Должность оставалась вакантной с декабря 2020 года, когда Луи Камиллери внезапно подал в отставку, объяснив свое решение личными причинами. С тех пор обязанности президента и исполнительного директора временно совмещал Джон Элканн.
Винья работает в «Феррари» на протяжении 26 лет и на данный момент является президентом входящих в концерн компаний STMicroelectronics' Analog и MEMS, а также входит в совет директоров.
Читайте также
«Внука не видели ни разу. Жена Вани сказала: «Не надейтесь». Отец Ивана Ткаченко — о жизни после гибели «Локомотива»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю