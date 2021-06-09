«Феррари» объявила о назначении нового исполнительного директора

«Феррари» объявила о назначении Бенедетто Виньи на должность исполнительного директора компании, сообщает Motorsport.

Должность оставалась вакантной с декабря 2020 года, когда Луи Камиллери внезапно подал в отставку, объяснив свое решение личными причинами. С тех пор обязанности президента и исполнительного директора временно совмещал Джон Элканн.

Винья работает в «Феррари» на протяжении 26 лет и на данный момент является президентом входящих в концерн компаний STMicroelectronics' Analog и MEMS, а также входит в совет директоров.