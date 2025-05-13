Формула-1
Формула-1

13 мая, 15:42

«Феррари» не представит обновление на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Феррари» не будет представлять обновления на предстоящем «Гран-при Эмилии-Романьи», как предполагалось ранее, сообщает Autoracer.

Согласно информации ресурса, «Скудерия» проведет тесты, связанные с задней частью болида SF-25. Обновления могут появиться не раньше «Гран-при Испании».

После шести этапов сезона-2025 «Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон находится на седьмом месте в личном зачете, а монегаск Шарль Леклер — на пятом.

Формула-1
Феррари
