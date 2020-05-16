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«Феррари» не предлагала Феттелю продлить контракт

13:18
Себастьян Феттель. Фото AFP
Себастьян Феттель. Фото AFP
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«Феррари» не предлагала гонщику команды Себастьяну Феттелю продлить контракт, сообщает The Race.

По информации источника, решение о том, что Феттель покинет команду после сезона-2020, было принято еще зимой, а условия сделки с Карлосом Сайнсом из «Макларена», который заменит немецкого пилота в итальянской команде, были согласованы незадолго до несостоявшегося «Гран-при Австралии». Сообщается, что причиной отказа от сотрудничества с Феттелем стал конфликт гонщика с партнером по команде, Шарлем Леклером, вызванный их совместной аварией на «Гран-при Бразилии» в конце сезона-2019.

Ранее стало известно, что Феттель покинет «Феррари» после сезона-2020 и планирует либо перейти в «Мерседес», либо уйти из «Формулы-1».

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