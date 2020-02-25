«Феррари» использует аэродинамический обвес на предсезонных заездах в Барселоне

«Феррари» представит новый аэродинамический обвес на вторых предсезонных заездах в Барселоне, которые состоятся с 26 по 28 февраля, сообщает Motosport Italia. Также сообщается, что данный обвес будет использован во время самого «Гран-при» в Австралии.

По информации источника, изменения в конструкции не подразумевают кардинальной сменой концепции. На спорткары установят новые переднее и заднее антикрылья, которые позволят увеличить прижимную силу, а также доработанный кожух двигателя.