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«Феррари» использует аэродинамический обвес на предсезонных заездах в Барселоне

13:33

«Феррари» представит новый аэродинамический обвес на вторых предсезонных заездах в Барселоне, которые состоятся с 26 по 28 февраля, сообщает Motosport Italia. Также сообщается, что данный обвес будет использован во время самого «Гран-при» в Австралии.

По информации источника, изменения в конструкции не подразумевают кардинальной сменой концепции. На спорткары установят новые переднее и заднее антикрылья, которые позволят увеличить прижимную силу, а также доработанный кожух двигателя.

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