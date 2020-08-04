«Феррари» и «Макларен» против «розового «Мерседеса»

В «Феррари» и «Макларене» против нового болида «Рейсинг Пойнт», сообщает The Race. Они поддержали выдвинутый ранее «Рено» протест. В ближайшие дни состоится заседание специальной комиссии ФИА по протестам в адрес конструкторов машины, которую окрестили «розовым «Мерседесом».

В командах недовольны, что болид является фактической копией чемпионской машины «Мерседеса» прошлого года. Хотя по регламенту каждая команда должна разработать воздуховоды самостоятельно.