"Феррари" хочет увести технического директора "Альфа Ромео"

"Феррари" рассматривает возможность возвращения в команду Симоне Ресты. Специалист работал в итальянской команде до середины 2018 года, а затем ушел в "Альфа Ромео" на пост технического директора. Как сообщает F1Today, в "Феррари" хотят улучшить работу над машиной, поэтому готовы вернуть Ресту.

– Мы всегда пытаемся стать сильнее, улучшить машину, – прокомментировал ситуацию глава "Феррари" Маттиа Бинотто. – У Симоне большой опыт, он уже работал с "Феррари". Мы думаем о нем, но думаем и о других ценных специалистах, которые могут к нам прийти. В любой организации такая динамика – это нормально.