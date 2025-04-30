«Феррари» готовит обновления к Имоле

«Феррари» планирует представить существенные обновления болида на «Гран-при Эмилии-Романьи» в Имоле, который пройдет 16-18 мая, сообщает Autosport.

Итальянская команда рассчитывает на более жесткий контроль гибкости передних антикрыльев, новые тесты которого вступят в силу с «Гран-при Испании» (30 мая — 1 июня). Это поможет «Феррари» улучшить свои позиции по сравнению с другими топ-командами.

Обновления направлены на увеличение прижимной силы SF-25, и в команде ожидают, что их потенциал будет полностью раскрыт на этапе в Барселоне.

По информации издания, обновления должны решить проблему недостатка прижимной силы на задней оси, которая приводит к нестабильности при торможениях и въездах в повороты. Это особенно влияет на выступления Льюиса Хэмилтона.