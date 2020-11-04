Фернандо Алонсо: «Я знаю всех в «Рено». Уверен, что буду чувствовать себя в команде, как дома»

Испанский гонщик Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от возвращения в «Формулу-1». 39-летний пилот будет выступать за «Рено» с сезона-2021.

— Я вел переговоры с несколькими командами, но «Рено» был приоритетом, — приводит Sky Sports слова Алонсо. — На это были две причины. Первая: мне интересно строить команду, пройти с ней путь от середняка до лидера. Вторая: я знаю всех и каждого в команде. Я уже третий раз прихожу в «Рено» и знаю, что буду счастлив в команде, что буду чувствовать себя, как дома.

Не думаю, что у меня будут проблемы с темпом в начале сезона, хотя трудности в первых гонках возможны. Я говорю не о чистой скорости, а о всех процедурах, о том, какие кнопки нужно нажимать на руле. Все это может занять некоторое время. Я немного опасаюсь того, что у меня могут возникнуть трудности, но надеюсь, что этого не произойдет.