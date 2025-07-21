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21 июля 2025, 14:21

Алонсо: «Бортолето — талант поколения, но я все еще впереди»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высоко оценил дебютный сезон пилота «Кик-Заубер» Габриэла Бортолето в «Формуле-1».

«Он выступает отлично, но я не удивлен. Еще в Абу-Даби, когда он был в «Ф-2», я понял: это лучший пилот своего поколения.

Он выиграл «Ф-3» с первого раза, затем сразу победил в «Ф-2» — без тестов, без дополнительных программ. А теперь в «Формуле-1» он снова показывает класс. Возможно, у других новичков машины сильнее и они добьются успеха раньше, но в долгосрочной перспективе Бортолето окажется лучшим. Он это доказал в младших сериях, где все были на равных.

Да, «Заубер» в прошлом году переживал не лучшие времена, но Габриэл и Нико [Хюлькенберг] вдохнули в команду новую энергию. Они прогрессируют, а он едет просто фантастически. Но до меня ему еще далеко», — заключил двукратный чемпион мира RaceFans.

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Формула-1
Кик-Заубер
Фернандо Алонсо
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