Фернандо Алонсо: "Удивлен, что многие говорят о моем возвращении в "Формулу-1"

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо удивлен слухами о том, что он может вернуться в "Формулу-1". Испанец подчеркнул, что и без того живет насыщенной жизнью, связанной с гонками.

– Я был немного удивлен тем, как много людей говорили о моем возвращении в последнее время, – цитирует F1i Алонсо. – Все мои мечты в "Формуле-1" уже сбылись. На самом деле я добился даже большего, чем мечтал. И у меня была прекрасная первая часть нынешнего сезона в разных гонках и сериях. Если я однажды захочу вернуться в "Формулу-1", вы об этом узнаете.