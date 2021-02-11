Фернандо Алонсо сбила машина. Испанец находится в больнице
11 февраля 2021, 23:06
Двукратный чемпион «Формулы-1» и новичок «Альпин» Фернандо Алонсо попал в неприятный инцидент во время велотренировки в Швейцарии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Испанца сбила машина. Происшествие случилось недалеко от города Лугано.
Гонщика доставили в больницу, и первичное обследование показало возможные переломы. Так что существует риск пропуска испанцем старта сезона, который намечен на конец марта.
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