Фернандо Алонсо сбила машина. Испанец находится в больнице

Двукратный чемпион «Формулы-1» и новичок «Альпин» Фернандо Алонсо попал в неприятный инцидент во время велотренировки в Швейцарии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Испанца сбила машина. Происшествие случилось недалеко от города Лугано.

Гонщика доставили в больницу, и первичное обследование показало возможные переломы. Так что существует риск пропуска испанцем старта сезона, который намечен на конец марта.