Фернандо Алонсо: «Понимаю, что «Рено» не сможет бороться за высокие места в 2021 году»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо рассказал об ожиданиях от возвращения «Королевских гонок». В 2021 году испанец займет место боевого пилота «Рено».

— Сейчас моя главная задача — выступление на гонке «500 миль Индианаполиса», — цитирует Marca Алонсо. — В США серьезная ситуация с коронавирусом, есть проблемы с тем, чтобы приехать в Штаты. Впрочем, я уверен, что проблемы разрешатся, и я смогу принять участие в гонке. С сентября я начну готовиться к новому приключению в «Формуле-1». В 2021 году болиды будут такими же, как и сейчас, и я понимаю, что «Рено» не сможет бороться за победы и самые высокие места. Тем не менее, я все равно взволнован, потому что смогу поучаствовать в разработке болида на сезон-2022 в сильной команде. Да и в конце концов, когда я сажусь в машину, мне уже не важно, за какое место идет борьба, у меня всегда ощущения как от битвы за титул в последнем повороте последней гонки сезона.