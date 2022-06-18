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Сегодня, 21:06

Фернандо Алонсо показал лучший результат в третьей практике перед «Гран-при Канады»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо показал лучший результат в третьей практике перед «Гран-при Канады». Его лучший результат составил 1 минуту и 33,836 секунды.

Вторую строчку занял пилот «Альфа Таурио» Пьер Гасли. Он всего на 0,002 секунды опередил ставшего третьим Себастьяна Феттеля на «Астон Мартин».

Квалификация «Гран-при Канады» начнется в 23.00 по московскому времени.

Сама гонка состоится в воскресенье, 19 июня.

Пьер Гасли
Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
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Гасли будет выступать за «Альфа Таури» в следующем сезоне
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