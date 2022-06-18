Фернандо Алонсо показал лучший результат в третьей практике перед «Гран-при Канады»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо показал лучший результат в третьей практике перед «Гран-при Канады». Его лучший результат составил 1 минуту и 33,836 секунды.

Вторую строчку занял пилот «Альфа Таурио» Пьер Гасли. Он всего на 0,002 секунды опередил ставшего третьим Себастьяна Феттеля на «Астон Мартин».

Квалификация «Гран-при Канады» начнется в 23.00 по московскому времени.

Сама гонка состоится в воскресенье, 19 июня.