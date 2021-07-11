Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо считает, что в 39 лет не уступает более молодому поколению пилотов.

«Слишком много шума вокруг моего возраста, — приводит Speed Week слова Алонсо. — В этом году его еще больше. Такое ощущение, что вопрос о возрасте мне задали уже какое-то невероятное число раз. На протяжении всей моей карьеры было наоборот. В каждой категории я всегда был моложе своих конкурентов. Вот в последний раз, когда я ездил на «Индикаре» или «Дакаре», я был одним из самых молодых.

Пилот «Альпин» подчеркнул, что всю жизнь отвечает на вопросы о возрасте.

«Понятно, что в «Формуле-1» очень важно оставаться на виду и говорить обо всем, включая возраст. Но на самом деле, твое время на круге — вот что важнее. Оно никогда не врет, иначе в гонках бы участвовали только молодые пилоты», — подчеркнул Алонсо.

На прошедшем 4 июля «Гран-при Австрии» Алонсо финишировал 10-м. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».