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Фернандо Алонсо может вернуться в «Рено»

08:59
Фернандо Алонсо. Фото AFP
Фернандо Алонсо. Фото AFP
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Двукратный чемпион мира в классе «Формула-1» Фернандо Алонсо близок к тому, чтобы вернуться в гоночную серию, сообщает F1 Insider.

По информации источника, 38-летний испанец почти согласовал контракт с «Рено». Алонсо уже выступал за французскую команду с 2003 по 2006 и с 2008 по 2009 годы, именно с ней он выиграл два своих чемпионских титула. Сообщается, что переход осуществится в 2021 году, когда из «Рено» в «Макларен» отправится Даниэль Риккьярдо.

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