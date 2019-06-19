Фернандо Алонсо может вернуться в "Формулу-1"

Бывший пилот "Феррари" и "Макларена" Фернандо Алонсо, ранее победивший в гонке "24 часа Ле Мана", сообщил, что может вернуться в "Формулу-1". Однако, по его словам, это возможно только в случае предложения от команды, которая борется за чемпионство.

– Я вернусь, что "Формула-1" покажется мне привлекательной альтернативой, – цитирует Алонсо GrandPX.News. – Я открыт к интересным предложениям. Если возвращаться в "Формулу-1", то только в случае реальной победы в чемпионате. Я не хочу начинать с нуля. Хочу болид, с которым можно побеждать.