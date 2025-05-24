Фернандо Алонсо: «Главная причина в том, что «Астон Мартин» неконкурентоспособен»

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты команды в этом сезоне. Испанец показал 7-й результат во 2-й практике «Гран-при Монако».

«Вероятно, мы заслуживаем такие результаты. Да, нам много раз не везло, но главная причина в том, что мы неконкурентоспособны. Когда у тебя быстрая машина, то работает любая стратегия. Но когда ты неконкурентоспособен, то все что угодно может разрушить твои шансы заработать очки», — цитирует F1 News Алонсо.

В субботу, 24 мая, состоятся третья сессия свободных заездов и квалификация. Гонка запланирована на воскресенье.