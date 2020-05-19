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Фернандо Алонсо: «Хочу принять новый вызов. Возможно, он будет в «Формуле-1»

09:36
Фернандо Алонсо. Фото AFP
Фернандо Алонсо. Фото AFP
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Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо заявил, что не исключает своего возвращения в «Королевские гонки» в 2021 году. Ранее сообщалось, что 38-летний пилот может подписать контракт с «Рено».

— Сейчас я на высшем уровне в карьере, если говорить о физическом и психологическом состоянии, — цитирует GPBlog Алонсо. — Мне хочется принять интересный вызов и заняться тем, что для меня важно. В прошлом году я думал, что 2020 год выдастся для меня тихим и спокойным, но наступила пандемия. Теперь год слишком тихий для всех спортсменов, к сожалению. В этом году я не хотел сильно напрягаться и собирался выступить только в гонке «500 миль Индианаполиса». Теперь я планирую хорошо отдохнуть, перезарядить батарейки и заняться чем-то важным в 2021 году. Мое следующее испытание ждет меня либо в Indycar, либо в гонках на выносливость, либо в «Формуле-1».

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