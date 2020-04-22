Фернандо Алонсо хочет заменить Себастьяна Феттеля в «Феррари»

Двухкратный чемпион мира в «Формуле-1» Фернандо Алонсо заинтересован в возвращении в «Феррари», сообщает F1-Insider.

По информации источника, 38-летний испанец хочет заменить в команде Себастьяна Феттеля, который отклонил предложение о продлении контракта с итальянским коллективом. Сообщалось, что Феттелю предложили контракт сроком на 1 год с зарплатой в 12 миллионов евро за весь срок соглашения. Немец назвал это предложение «насмешкой». Действующий контракт Феттеля с «Феррари» действует до конца 2020 года.

Фернандо Алонсо выступал за «Феррари» с 2010 по 2014 год, в этой команде он трижды занимал 2-е место в личном зачете пилотов.