Фелипе Масса: «Знаю, в каком сейчас состоянии Шумахер»

Бывший пилот «Феррари» и партнер по команде Михаэля Шумахера, Фелипе Масса рассказал, что владеет информацией о состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1».

В декабре 2013 года немец получил тяжелые травмы головы и мозга, катаясь на горных лыжах. Сейчас Шумахер находится в своем доме в Женеве, где проходит реабилитацию.

— Знаю, в каком состоянии сейчас Михаэль, у меня есть информация, — цитирует Marca Массу. — У нас всегда были близкие отношения. Правда, мы не очень близки с его супругой, Коринной, потому что она нечасто ездила на гонки. Главное, что мы знаем — ситуация у Шумахера непростая. Его семья проходит непростой этап, но мы должны уважать желание его родных не распространять информацию. Если они не хотят, то кто я такой, чтобы делать это? Я молюсь за Михаэля каждый день и мечтаю, что ему станет лучше, что он однажды появится на одной из трасс. Тем более, его сын, Мик, сейчас участвует в гонках. Хотелось бы, чтобы Михаэль поддерживал Мика и вдохновлял его. Надеюсь, это когда-нибудь произойдет.