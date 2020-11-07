Фелипе Масса: «Ферстаппен готов к чемпионству»

Бывший гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса поделился мнением о выступлениях пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

— В первую очередь, Макс — особенный талант, — приводит GPBlog слова Массы. — Очевидно, это будущий чемпион «Формулы-1», тут я не сомневаюсь. Плохо, что у него пока нет машины, которая позволила бы ему бороться за титул. У него есть все. Будем честны, в начале карьеры в «Формуле-1» он был весьма быстр, но допускал много ошибок. Теперь Макс не позволяет себе такого. Он готов к чемпионству.