Фанатов «Формулы-1» в Бельгии штрафуют на 350 евро попытку увидеть гонку

Бельгийская полиция в четверг и пятницу пресекла сразу несколько попыток болельщиков попасть в окрестности трассы в Спа, сообщает Algemeen Dagblad.

В частности, в пятницу на небольшом расстоянии от автодрома полиция перехватила автобус с болельщиками Макса Ферстаппена. Полицейские не позволили фанатам продолжить движение в сторону трассы и потребовали от них вернуться в Голландию.

Полиция патрулирует окружающие автодром леса и периодически задерживает людей, которые пытаются подобраться поближе к трассе и понаблюдать за заездами. Задержанным болельщикам выписывается штраф в 350 евро.