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F1 Insider: представитель Боттаса провел переговоры с «Ред Буллом»

14:57

Менеджер пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса Дидье Котон провел встречу с руководителем «Ред Булла» Кристианом Хорнером, сообщает F1 Insider.

По информации источника, на встрече Котон общался с Хорнером по поводу возможного перехода финского гонщика в «Ред Булл». Ранее сообщалось, что Котон также провел переговоры с «Рено».

Контракт Боттаса с «Мерседесом» заканчивается в конце 2020 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что его место с сезона-2021 может занять Джордж Расселл, сейчас выступающий за «Уильямс». Также, сообщалось, что Себастьян Феттель, который покинет «Феррари» после 2020 года, намерен либо продолжить карьеру в «Мерседесе», либо уйти из «Формулы-1».

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