F1-Insider: «Порше» может стать поставщиком двигателей для «Ред Булла»

Новым поставщиком двигателей для «Ред Булла» может стать «Порше», сообщает F1-Insider.

По информации источника, в концерне «Фольксваген», которому принадлежит «Порше», рассматривают возможность участия в «Формуле-1» и ищут потенциальных партнеров. Отмечается, что в «Порше» вряд ли будут готовы прийти в «Формулу-1» в 2022 году, предполагается, что компания намерена стать частью «Королевских гонок» с 2026 года, когда в силу вступит новый регламент в отношении двигателей болидов.

Ранее стало известно, что нынешний поставщик силовых установок для «Ред Булла», «Хонда» покинет «Формулу-1» после сезона-2021.