«Ф-1» продлила контракт с «Гран-при Мексики»

«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Мексики» до 2028 года, сообщает официальный сайт чемпионата.

Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил: «Мы с большим воодушевлением сообщаем, что «Гран-при Мексики» останется в нашем календаре до 2028 года. «Формула-1» — это динамичность, страсть и эмоции. Каждый год неповторимая атмосфера, которую создают болельщики в Мехико, дарит одно из самых ярких впечатлений в нашем чемпионате».

«Гран-при Мексики» вновь появился в календаре чемпионата мира в 2015 году. До этого соревнования на данной трассе проводились до 1992 года. Текущий договор на проведение гонки на автодроме имени братьев Родригес действует до конца 2025 года.

«Гран-при Мексики» в 2025 году запланирован на 24-26 октября.