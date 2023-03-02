Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в «Формуле-1»

Европейский суд юстиции выдал российскому гонщику Никите Мазепину разрешение на участие в автомобильных соревнованиях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда, 24-летний россиянин продолжает находиться в списке лиц, подпадающих по ограничительные меры. В то же время, ему разрешено вести переговоры о своем приеме на работу в качестве профессионального пилота Формулы-1 и других автомобильных соревнований, проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации на территории Евросоюза. Также Мазепину разрешен въезд на территорию Европейского союза для участия в вышеупомянутых соревнованиях, продления суперлицензии FIA и прохождения медицинских обследований по требованию федерации.

Мазепин выступал за команду «Хаас» в чемпионате «Формулы-1» в сезоне 2021 года. Лучшим результатом гонщика стало 14-е место в Гран-при Азербайджана. В марте 2022 года, перед стартом сезона, россиянин был включен «черный список» ЕС, после чего «Хаас» разорвал контракт с гонщиком и со своим спонсором — компанией «Уралкалий», владельцем которой является отец пилота Дмитрий Мазепин.