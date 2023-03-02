Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:40

Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в «Формуле-1»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

Европейский суд юстиции выдал российскому гонщику Никите Мазепину разрешение на участие в автомобильных соревнованиях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда, 24-летний россиянин продолжает находиться в списке лиц, подпадающих по ограничительные меры. В то же время, ему разрешено вести переговоры о своем приеме на работу в качестве профессионального пилота Формулы-1 и других автомобильных соревнований, проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации на территории Евросоюза. Также Мазепину разрешен въезд на территорию Европейского союза для участия в вышеупомянутых соревнованиях, продления суперлицензии FIA и прохождения медицинских обследований по требованию федерации.

Мазепин выступал за команду «Хаас» в чемпионате «Формулы-1» в сезоне 2021 года. Лучшим результатом гонщика стало 14-е место в Гран-при Азербайджана. В марте 2022 года, перед стартом сезона, россиянин был включен «черный список» ЕС, после чего «Хаас» разорвал контракт с гонщиком и со своим спонсором — компанией «Уралкалий», владельцем которой является отец пилота Дмитрий Мазепин.

Источник: https://tass.ru/sport/17181891
Читайте также
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
В Москве в ДТП попала телеведущая Лариса Вербицкая
МИД РФ выразил озабоченось из-за сообщений о поставках Сербией оружия Украине
Суд вынес приговор убившим семью в Омской области подросткам
Террор по-украински: ДРГ захватили заложников в Брянской области
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стролл примет участие в «Гран-при Бахрейна»
Новости
RSS RSS
Все новости