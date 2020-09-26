«Этот момент еще свеж в памяти, поэтому я зол». Леклер недоволен своей командой во время квалификации «Гран-при России»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о недовольстве действиями своей команды во время квалификации «Гран-при России». Француз квалифицировался 11-м, уступив позицию Эстебану Окону из «Рено», от которого отстал всего на 0,043 секунды.

— Мне сказали, что Окон позади меня примерно на 1-2 секунды. Но я думаю, что он был еще дальше и у меня было больше пространства, — приводит слова Леклера сайт «Форимулы-1». — Этот момент еще свеж в памяти, поэтому я зол. Но я должен успокоиться. В воскресенье гонка, на которой начисляются очки. Но для меня это трудный уик-энд. На практике я плохо вел машину, затем я начал находить ритм в квалификации. Но я не смог показать потенциал машины, и мне очень жаль.