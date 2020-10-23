Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что скоро должен подписать новый контракт с командой.

«Мы особо не говорили о новом контракте, - цитирует Хэмилтона Motorsport. — Вероятно, это просто формальность. На каком-то этапе нам будет нужно просто сесть и поговорить, но сейчас это не приоритет.

Хочу ли я выступать в течение еще трех лет — тоже вопрос. Есть много вопросов, на которые нужно ответить/ Время покажет, что будет дальше. Я правда ничего больше не могу сказать. Надеюсь, что-то произойдет в ближайшие несколько месяцев».

Напомним, действующее соглашение шестикратного чемпиона «Формулы-1» с «Мерседесом» истекает после текущего сезона.