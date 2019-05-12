"Это практически наш максимум". Ферстаппен - о квалификации "Гран-при Испании"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен - о выступлении в квалификации "Гран-при Испании". Он показал четвертый результат.
- Это практически наш максимум. Шины перестали работать, превратились в подобие жевательной резинки, и машина начала скользить, – цитирует Ферстаппена Autosport. – Мы отстаем от "Мерседеса", наши позиции не соответствует желаемым. Я здесь не для того, чтобы бороться за четвертое место. Мы с командой хотим бросить вызов "Мерседесу" – это наша первоочередная задача. Сегодня у нас есть шанс в борьбе с "Феррари", но "Мерседес" – это совсем другая история.
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https://autosport.com.ru/f1/56475-ferstappen-red-bull-po-silam-poborotsya-s-ferrari-no-ne-s-mercedes
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