"Это практически наш максимум". Ферстаппен - о квалификации "Гран-при Испании"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен - о выступлении в квалификации "Гран-при Испании". Он показал четвертый результат.

- Это практически наш максимум. Шины перестали работать, превратились в подобие жевательной резинки, и машина начала скользить, – цитирует Ферстаппена Autosport. – Мы отстаем от "Мерседеса", наши позиции не соответствует желаемым. Я здесь не для того, чтобы бороться за четвертое место. Мы с командой хотим бросить вызов "Мерседесу" – это наша первоочередная задача. Сегодня у нас есть шанс в борьбе с "Феррари", но "Мерседес" – это совсем другая история.

Все о "Формуле-1" - здесь.