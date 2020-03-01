«Это не настоящий я». Ферстаппен обвинил Netflix в искажении его личности

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал Netflix и заявил, что его экранный образ не соответствует рекламному.

На этой неделе стартовал показ второго сезона сериала компании Netflix про «Формулу-1» Drive to Survive. Ферстаппен остался недоволен тем, что Netflix выставил его в роли злодея с безрассудным подходом.

«Не думаю, что они показали настоящего меня, — цитирует Ферстаппена Motorsport.com. — Проблема в том, что они всегда изображают тебя, как хотят, это же сериал. Что бы ты ни сказал, они пытаются изобразить тебя безрассудным, вписать в свою историю.

Сериалу нужно быть захватывающим, и они изображают тебя так, чтобы ты вписывался в роль. Берут интервью, а потом используют твои слова в другом контексте. Мне такое не нравится, я предпочитаю интервью один-на-один с человеком, который хочет меня узнать. Мне нравится быть собой. Я говорю, когда надо, а если нет потребности, то молчу.

Не думаю, что выражаю много эмоций. Я очень легок в общении, но нацелен на победу. Стараюсь сделать все для нее, ведь это моя жизнь, моя страсть. Иногда из-за этого я кажусь надменным, но я здесь ради побед. Все отличаются, все работают по-разному, но мне больше подходит такой тип поведения».