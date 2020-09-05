«Это какая-то комедия». Расселл — о квалификации «Гран-при Италии»
Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Италии». Он занял 19-е место.
«Наша команда самая медленная, — цитирует британца Motorsport.com. — У нас уже были отличные субботы, но нам требуются особые обстоятельства, чтобы получить свой шанс. Сегодня как раз был один из таких случаев, и мы имели реальные шансы побороться. Но вышло просто нелепо.
Все начиналось с момента выезда на пит-лейн. Не хочу ни на кого показывать пальцем, но вообще-то мы все тут занимаемся одним делом. Не знаю, почему все команды отправляют свои машины на трассу в одно и то же время. Ведь каждый знает, к чему это приведет.
Может, надо выезжать в порядке Кубка конструкторов, или выпускать машины с интервалом в пять секунд, или что-то еще. Это совершенно особенная трасса. Все хотят ехать в слипстриме, но никто не хочет ехать первым.
Я пытался пробить себе дорогу, но никто не хотел ехать в слипстриме за «Уильямс», так как уперся бы в меня по ходу круга. Так что все шарахались от меня. Все это легко могло привести к аварии. Происходящее напоминало какую-то комедию".
Поул завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Гонка состоится 6 сентября и начнется в 16.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/eto-kakaya-to-komediya-rassell-ostalsya-nedovolen-kvalifikatsiej-i-komandoj/4869133/