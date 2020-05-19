Чемпион «Формулы-1», бывший гонщик Дженсон Баттон поделился мнением о ситуации немца Себастьяна Феттеля. Ранее стало известно, что для него текущий сезон будет последним в составе «Феррари».

— Как понимаю, «Феррари» даже не предлагала Феттелю остаться. — цитирует Баттона Sky Sports. — Это безумие, если его действительно выдавили из команды, это четырехкратный чемпион. Он был быстр в прошлом сезоне. Кажется, что неудачи на фоне Леклера сломили его психологически. У него были хорошие гонки.

Это очень странный ход. Я до сих пор в шоке, не представляю, что в следующем году Феттеля не будет в «Феррари». Команда сделала ставку на Леклера. Если Бинотто думает, что Сайнс не создаст проблем Шарлю, то он сильно ошибается. Карлос — прирожденный победитель, который хочет стать чемпионом. Не тот гонщик для хорошей обстановки в команде.