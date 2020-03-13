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Этапы «Формулы-1» в Китае и Вьетнаме могут провести в конец сезона, гонки в Бахрейне, Монако и Испании отменят

12:34
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It.motorsport.com сообщает, что «Формула-1» может провести этапы в Китае и Вьетнаме перед заключительной гонкой сезона в Абу-Даби, которую планируется передвинуть с 29 ноября на 13 декабря.

Также, источник сообщает, что летний перерыв в «Формуле-1» будет отменен, «Гран-при Нидерландов» состоится в августе вместо мая, а место в календаре потеряют этапы в Испании и Монако. Кроме того, по словам издания, руководство гоночной серии отменит гонку в Бахрейне, а сезон стартует 7 июня в рамках «Гран-при Азербайджана».

Ранее стало известно, что руководство «Формулы-1» отменило «Гран-при Австралии» из-за угрозы коронавируса. По той же причине в феврале был отменен этап в Китае.

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