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Этап «Формулы-1» во Вьетнаме отменен из-за коронавируса

10:58

Организаторы «Гран-при Вьетнама» объявили об отмене этапа «Формулы-1» на трассе в Ханое в 2020 году.

В заявлении на официальном сайте гонки сообщается, что решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что организаторы пошли на отмену этапа из-за трудностей в обеспечении безопасных условий для пилотов, команд и зрителей.

Изначально этап во Вьетнаме должен был пройти с 3 по 5 апреля, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии. Сообщалось, что гонка может состояться в ноябре.

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