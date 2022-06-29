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Сегодня, 19:04

Эстонский гонщик Випс продолжит выступать в «Формуле-2» после расистского скандала

Иван Шитик
Корреспондент
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Эстонский гонщик Юри Випс, который представляет команду «Хайтек» продолжит выступать в «Формуле-2» до конца сезона, сообщает сайт команды.

Руководство «Ф-2» на официальном сайте выразило недовольство данным решением, но пояснило, что команда имеет право принимать подобные решения.

Ранее эстонский гонщик был исключен из молодежной программы «Ред Булла».

Команда провела расследования скандального инцидента с участием пилота. После этого «Ред Булл» расторг контракт с Випсом в качестве тестового и резервного пилота.

Випс использовал слово на букву н на игровом стриме. После этого команда отстранила гонщика на время проведения расследования.

Ред Булл
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