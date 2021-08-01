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Эстебан Окон о победе на «Гран-при Венгрии»: «Это просто фантастика»

18:54
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Пилот команды «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал свою победу на «Гран-при Венгрии».

«Что я могу сказать — это просто фантастика, — сказал Окон в интервью после гонки. — Спасибо команде. Команда отлично поработала на достижение этого результата. Могу только поблагодарить команду, которая помогла мне выстоять под давлением Феттеля. Несмотря на давление Себастьяна, мы смогли закончить гонку так, как мы хотели. У нас великолепный дуэт. Я очень доволен нашим сотрудничеством».

Окон одержал первую победу в своей карьере.

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Евгений Петров все материалы автора

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