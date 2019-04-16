Эстебан Окон: "Феррари" неоправданно пожертвовала Леклером ради Феттеля"

Пилот программы "Мерседеса" Эстебан Окон раскритиковал "Феррари" за тактику, использованную на "Гран-при Китая". Итальянская команда, по его мнению, пожертвовала Шарлем Леклером, который стал пятым, чтобы улучшить позицию Себастьяна Феттеля, финишировавшего третьим.

– Я лично не могу этого понять, – цитирует F1i Окона. – Возможно, есть какие-то внутренние причины. Я видел, как Феттель проехал Шарля, но не был сильно быстрее. Думаю, команда должна была позволить Шарлю опередить Себастьяна. Он проводил гонку лучше. Мы идем на командную тактику, когда есть четкие причины, когда партнер намного быстрее. Но тут это было совсем не оправданное решение. Они пожертвовали гонкой Леклера.