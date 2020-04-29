Эстебан Окон: «Если успеем провести как минимум 10 гонок в этом сезоне, то это уже будет успехом»

Пилот «Рено» Эстебан Окон поделился мнением о ситуации с сезоном-2020 в «Формуле-1», который до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса.

— Чем больше мы можем сделать — тем лучше для чемпионата, — цитирует Sky Sports Окона. — Сезон будет считаться успешным, если мы успеем провести как минимум 10 гонок, а то и больше. Этого уже будет достаточно, в конечном счете все будут в равных условиях и будут стремиться определить, кто же окажется лучшим.

Ранее «Формула-1» выступила с заявлением о том, что собирается провести 15-18 гонок в сезоне-2020.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 3 146 200 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 218 139 летальных исходов, выздоровели 961 785 человек.