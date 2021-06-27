Ермилин: «У Мазепина виден прогресс, он наконец-то начал навязывать борьбу напарнику»

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин прокомментировал «СЭ» результаты «Гран-при Штирии» в Австрии. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал худшее время, но занял 18-ю строчку, так как два пилота по ходу гонки сошли с трассы.

«Никита долгое время был впереди своего напарника, но после пит-стопа неожиданно начал терять преимущество, — сказал Ермилин «СЭ». — Его начали обгонять, что привело к отставанию на 40 секунд. В действиях Никиты заметен прогресс. Он начал ездить без каких-либо ошибок. Он наконец-то стал навязывать борьбу своему напарнику. Если учесть то, что это его дебютный сезон, да и машина ему мало позволяет — выступает он неплохо. Отставание от Шумахера можно связать с техническими проблемами в конце гонки».

Ермилин также считает, что для «Мерседеса» наступила темная полоса.

«Результаты гонки не удивили. Потрясающий старт и первая часть гонки Рассела. Если бы не проблема, наверное, мог бы быть в очках. Ферстаппен продолжает доминирование с «Ред-Буллом». Для «Мерседеса» наступила темная полоса. Наверное, большинство болельщиков это порадует, потому что их победы уже надоели», — добавил Ермилин.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен одержал победу на «Гран-при Штирии» «Формулы-1». Вторым стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третью строчку занял его партнер по команде Валттери Боттас.