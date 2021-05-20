Ермилин считает, что Мазепин входит в двадцатку сильнейших гонщиков мира

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал результаты второй свободной тренировки «Гран-при Монако».

«Никита на двух тренировках был впереди Шумахера, это хороший результат. Ему стало комфортнее за рулем. Насколько они проехали в полную силу сегодня, невозможно сказать. В субботу мы увидим реальную ситуацию. Хочется надеяться, что Никита все-таки обрел себя. У Мазепина есть все шансы обойти Шумахера в квалификации. Прошедшие тренировки обнадежили нас. Будем надеяться, что наши надежды оправдаются. Никита пока не первый, но один из лучших 20 гонщиков в мире», — сказал Ермилин «СЭ».

В Монте-Карло завершилась вторая свободная тренировка «Гран-при Монако». Лучшее время по ее итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам тренировки стал 18-м, опередив своего напарника Мика Шумахера, который показал 19-й результат.

(Вероника Ротенберг)