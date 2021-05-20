Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Ермилин считает, что Мазепин входит в двадцатку сильнейших гонщиков мира

18:20
Теги:

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал результаты второй свободной тренировки «Гран-при Монако».

«Никита на двух тренировках был впереди Шумахера, это хороший результат. Ему стало комфортнее за рулем. Насколько они проехали в полную силу сегодня, невозможно сказать. В субботу мы увидим реальную ситуацию. Хочется надеяться, что Никита все-таки обрел себя. У Мазепина есть все шансы обойти Шумахера в квалификации. Прошедшие тренировки обнадежили нас. Будем надеяться, что наши надежды оправдаются. Никита пока не первый, но один из лучших 20 гонщиков в мире», — сказал Ермилин «СЭ».

В Монте-Карло завершилась вторая свободная тренировка «Гран-при Монако». Лучшее время по ее итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам тренировки стал 18-м, опередив своего напарника Мика Шумахера, который показал 19-й результат.

(Вероника Ротенберг)

Читайте также

Туктамышева опубликовала новое фото в эффектном платье
Зеленский не включил русских в перечень закона о коренных народах Украины
Почему все обсуждают развод Ивлеевой и Элджея
За погибшей у Верховного суда женщиной раньше охотились киллеры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд