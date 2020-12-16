Ермилин считает, что Квят может найти себе место в «Формуле Е»

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал потерю места Даниила Квята в команде «Альфа Таури» в следующем сезоне «Формулы-1». Россиянина заменит японский пилот Юки Цунона.

На «Формуле-1» свет клином не сошелся, — сказал «СЭ» Ермилин. — Это раньше гонка была абсолютно эксклюзивной, когда она была единственным чемпионатом мира в кольце. Несколько лет назад статус чемпионата мира получили гонки на спортпрототипах (WEC). В следующем году этот статус получит и «Формула Е». Получается, у нас три чемпионата мира в кольцевых гонках. У Дани достаточно широкое поле для выбора. Он может найти место в командах «Формулы Е» или попробовать силы в командах спортпрототипов. Есть еще американские гонки, которые не являются официально мировыми чемпионатами, но американцы все равно говорят, что это их мировая серия.

Так что потенциально у Дани есть возможность принять участие в этих сериях, и это все равно будет высокий мировой уровень. Мы все, конечно, привыкли, что «Формула-1» — это топ, но сейчас потихонечку этот айсберг растворяется. Не вижу особых проблем для Даниила. В тех сериях даже больше человечности, немного другие внутренние взаимоотношения, что особенно сложно в «Формуле-1» в редбуловской среде. За него не надо переживать, у него все хорошо будет. Мы будем за него болеть.

(Екатерина Звенигородская)