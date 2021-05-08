Ермилин: «Отставание Мазепина будет все больше и больше»

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин Игорь Ермилин прокомментировал «СЭ» 20-й результат Никиты Мазепина в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.

«Отставание от единственного конкурента, от Шумахера небольшое — где-то 0,25 секунды. У Никиты чуть меньше возможности работать на симуляторе, он же вообще готовился к Португалии дома, а Шумахер — на симуляторе «Феррари», разница колоссальная. Главное, что он учится, набирается опыта и потихонечку приближается к своему напарнику и главному конкуренту, потому что машина команды «Хаас» вне конкуренции со всеми остальными. Проблема в нашем русском мировоззрении — либо все, либо ничего. Мы почему-то хотим, чтобы Никита был лучшим, а у нас исторически к этому предпосылок нет. У нас недостаточно развита в этом смысле автомобильная промышленность», — сказал Ермилин «СЭ».

Ермилин призвал относится к месту Мазепина соответствующим образом, так как истории «Ф1» много десятилетий, а быть 20-м там — это уже огромное достижение.

«В следующем сезоне все машины будут сделаны по новому регламенту. Есть надежда, что из-за этого ребята сократят отставание и включатся в борьбу за середину пелотона. Конечно, «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» с большими материальными и человеческими ресурсами потенциально имеет преимущество, но чтобы как-то компенсировать разницу в этом потенциале, команда «Хаас» уже сейчас недорабатывает машины этого года и сосредоточилась полностью на болиде следующего сезона, то есть у них временное преимущество. Отставание Мазепина и Шумахера от остальных участников будет все больше и больше, потому что те еще продолжают модернизировать автомобили, а у «Хааса» уже практически замороженный на конец прошлого года болид с незначительными изменениями», — добавил Ермилин.

Мазепин занял последнее место в квалификации «Гран-при Испании». Четвертый этап «Формулы-1» проходит с 7 по 9 мая.

(Екатерина Звенигородская)