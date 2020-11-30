Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин в беседе с «СЭ» прокомментировал аварии, случившиеся 29 ноября на «Гран-при Бахрейна», в обеих из которых фигурировал Даниил Квят.

— Ромен подрезал Даниила, наскочил на его колесо, потерял контроль над машиной и ушел в отбойник, то есть это 100 процентная ошибка Грожана, и там вообще никаких вопросов нет. Это не только мое мнение, но и мнение судей, потому что они вообще никак не среагировали на отношение Даниила вот в этой ситуации. Это просто совершенно неосторожные, неадекватные действия Грожана. Он, по-моему, сказал, что не видел Квята, поэтому сделал то, что сделал. Он реально почти под углом в 45 градусов начал смещаться вправо и наехал на машину, то есть, там нет взаимных претензий, — сказал Ермилин.

— Машина загорелась, потому что она просто разломилась пополам. За последние лет 30 я не помню такой ситуации, когда машина вот так разламывалась. Естественно, задняя часть которая в основном металлическая, разрушилась, элементы отлетели в сторону. Опять же в силу специфики, скажем так, попало машинное масло в середину модели, ее там заклинило. Дальше начало выламывать машину просто по стыку, потому что там были запредельные нагрузки. Сломавшись, эта штука повредила топливный бак, который оказался практически уже ничем не защищен, никакими структурами, и все оттуда вылилось, загорелось, это все. Произошло понятно, как. В этой ситуации с такой силой удара и с такими сложившимися векторами нагрузок произошло то, что должно было произойти.

Во второй ситуации я бы не сказал, что Даниил очень виноват. Это реальный гоночный инцидент, в котором были очень агрессивные и неадекватные действия участников. Ситуация получалась так, что Лэнс проехал рядом с Даниилом. В принципе, он должен был понимать, как и Грожан, что вокруг него есть участники, а он очень резко проехал по своей траектории, несмотря на пилота, который был сбоку, а в данном случае это бы Даниил, у которого почти не было вариантов. Он не мог затормозить, сбрасывал конкретно скорость, полмашины у него было уже на поребрике. Он увидел, что Лэнс уходит на траекторию, и тоже сместился — практически уже по поребрику ехал. Особых шансов у Даниила уйти в отступную не было. В итоге по формальным признакам его и привлекли к ответственности, лишили 10 секунд, — сказал Ермилин. (Екатерина Звенигородская)