Ермилин: «Мазепин в Нидерландах был очевидно быстрее Шумахера. Очень обидно за его сход»
Бывший советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты «Гран-при Нидерландов».
«За Никиту обидно, потому что в этой гонке он был очевидно быстрее Шумахера. Что касается Боттаса, все отношения внутри команды относительно условные. Команда дает свои распоряжения и рекомендации. Боттас — гонщик самодостаточный и сильный. Он может решить, как ему поступать. Тем более, как я понимаю, отношения с командой практически прекращаются. Они заканчиваются в конце этого сезона. Боттас ничего не потерял в варианте, когда показал лучший круг. А Хэмилтону по каким-то причинам это не удалось, но ничего страшного не произойдет», — сказал Ермилин в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Победителем «Гран-при Нидерландов» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», замкнул тройку его напарник по команде Валттери Боттас. Мазепин сошел с трассы из-за проблем с болидом.
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