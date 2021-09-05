Ермилин: «Мазепин в Нидерландах был очевидно быстрее Шумахера. Очень обидно за его сход»

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты «Гран-при Нидерландов».

«За Никиту обидно, потому что в этой гонке он был очевидно быстрее Шумахера. Что касается Боттаса, все отношения внутри команды относительно условные. Команда дает свои распоряжения и рекомендации. Боттас — гонщик самодостаточный и сильный. Он может решить, как ему поступать. Тем более, как я понимаю, отношения с командой практически прекращаются. Они заканчиваются в конце этого сезона. Боттас ничего не потерял в варианте, когда показал лучший круг. А Хэмилтону по каким-то причинам это не удалось, но ничего страшного не произойдет», — сказал Ермилин в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.