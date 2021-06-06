Ермилин: «Для Мазепина важно финишировать, набраться опыта, а не приложиться в стену»

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин прокомментировал «СЭ» результаты гонки «Гран-при Азербайджана».

Победителем стал мексиканский пилот «Ред Булла» Серхио Перес, на втором месте финишировал Себастьян Феттель из «Астон Мартин», третьим стал Пьер Гасли из «Альфа Таури». Россиянин Никита Мазепин из команды «Хаас» закончил гонку на 14-м месте.

«Давайте отметим, что трасса в Баку одна из самых непредсказуемых трасс в календаре. Никита пропустил Мика на финишной прямой — это некритично. Я считаю, что в данной ситуации одно место позже не имеет никакого значения. Было очевидно, что он был медленнее в гонке. Для него важно финишировать, набраться опыта, а не приложиться в стену. Основная задача у них с Шумахером понимать как работает машина, приспосабливаться к трассам. Нужно без стресса, без борьбы за очки на финише спокойно вкатиться и получить максимальный опыт. Надеюсь, в следующем сезоне машина будет давать возможность бороться за высокие места», — сказал Ермилин «СЭ».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет во Франции с 18 по 20 июня.

(Антон Иванов)