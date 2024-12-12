Эллисон рассказал, что с Хэмилтоном они пережили фантастический период

Технический директор «Мерседес» Джеймс Эллисон рассказал, что Хэмилтон не стал унывать из-за перспективы неудачной финальной гонки с командой, за которую выступал последние 12 лет.

«Квалификация получилась сложной для Льюиса, когда под его машину залетел сбитый другим гонщиком ограничительный столбик. Он был расстроен, мы еще больше расстроились, а потом он сказал: «Парни, выше голову. Давайте вспомним те моменты, когда у нас все получалось, и постараемся добиться максимума в воскресенье.

В последнее время мы пережили несколько сложных сезонов, но за все время наших отношений ни один другой гонщик и команда и близко не подошли к тому, чего мы добились вместе. Это был фантастический период для всех нас, мы не можем пожелать ему большего, чем сделали в тот последний день вместе.

Конечно, нам хотелось, чтобы весь этот сезон, не говоря о последней гонке, стал сказочным завершением этого партнерства, задавшего новые ориентиры в «Формуле-1». Было бы здорово подняться на подиум, в идеале — на верхнюю ступеньку. К сожалению, этого не произошло, но Льюис и команда добились максимума, что в значительной степени объясняется уважением, которое есть между Льюисом и командой, и огромной благодарностью за все , чего мы достигли вместе», — сказал Эллисон в традиционном видео.

39-летний Хэмилтон является 7-кратным чемпионом «Формулы-1». Это лучший результат среди пилотов в истории наравне с Михаэлем Шумахером. Со следующего сезона пилот будет выступать за «Феррари»