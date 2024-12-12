Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:43

Эллисон рассказал, что с Хэмилтоном они пережили фантастический период

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Технический директор «Мерседес» Джеймс Эллисон рассказал, что Хэмилтон не стал унывать из-за перспективы неудачной финальной гонки с командой, за которую выступал последние 12 лет.

«Квалификация получилась сложной для Льюиса, когда под его машину залетел сбитый другим гонщиком ограничительный столбик. Он был расстроен, мы еще больше расстроились, а потом он сказал: «Парни, выше голову. Давайте вспомним те моменты, когда у нас все получалось, и постараемся добиться максимума в воскресенье.

В последнее время мы пережили несколько сложных сезонов, но за все время наших отношений ни один другой гонщик и команда и близко не подошли к тому, чего мы добились вместе. Это был фантастический период для всех нас, мы не можем пожелать ему большего, чем сделали в тот последний день вместе.
Конечно, нам хотелось, чтобы весь этот сезон, не говоря о последней гонке, стал сказочным завершением этого партнерства, задавшего новые ориентиры в «Формуле-1». Было бы здорово подняться на подиум, в идеале — на верхнюю ступеньку. К сожалению, этого не произошло, но Льюис и команда добились максимума, что в значительной степени объясняется уважением, которое есть между Льюисом и командой, и огромной благодарностью за все , чего мы достигли вместе», — сказал Эллисон в традиционном видео.

39-летний Хэмилтон является 7-кратным чемпионом «Формулы-1». Это лучший результат среди пилотов в истории наравне с Михаэлем Шумахером. Со следующего сезона пилот будет выступать за «Феррари»

Льюис Хэмилтон
Читайте также
Морпехи ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО
Жителя Курской области приговорили к 22 годам тюрьмы по делу о госизмене
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вольфф: «Мы с Хэмилтоном сохраним хорошие отношения»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости