Экс-руководитель «Торо Россо» считает, что Феттель стал бы вице-чемпионом в «Рейсинг Пойнт»

Герхард Бергер, который был руководителем команды «Торо Россо» в тот период, когда за нее выступал Себастьян Феттель, поделился мнением о выступлениях пилота «Феррари». Он считает, что в «Рейсинг Пойнт» немец стал бы вице-чемпионом.

«Сейчас, похоже, его голова свободна от каких-либо проблем, — цитирует Бергера Motorsport.com. — Он просто хочет доказать «Феррари», что та допустила ошибку, решив не продлевать с ним контракт. Огромную ошибку.

Кроме того, за рулем столь плохой машины никто не ждет от него борьбы за победы, так что он больше не чувствует этого прессинга. В Венгрии он вновь был тем Себом, которого мы хорошо знаем. У Леклера не было против него ни единого шанса".

Герхард добавил, что нынешний Феттель, получи он нормальную технику, мог бы претендовать на многое.

«Ничего не имею против гонщиков «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и Лэнса Стролла, — объяснил он. — Но если бы Феттель выступал за эту команду, то на прошлогодней машине «Мерседес» стал бы вице-чемпионом мира».