Экс-менеджер Петрова считает маловероятным возвращение Квята в «Формулу-1»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала «СЭ» новость о том, что Даниил Квят в следующем сезоне будет резервным пилотом команды «Альпин».

«Альпин» — достаточно хорошая команда с хорошей технологической базой. — заявила Косаченко «СЭ». - Во-первых, это возможность для Даниила находиться всегда в гуще событий, следить за технологическим развитием «Формулы-1» изнутри, потому что у нас будет меняться ближайшее время регламент «Формулы-1?. Второе, это безусловно возможность для Даниила хотя бы изредка садиться за руль. В-третьих, это работа с довольно прецессионными и опытными пилотами. В-четвертых, это такой зов крови. Для пилота лучше быть вторым, третьим или пятым, чем сидеть без работы вообще».

Косаченко также рассказала, сможет ли вернуться Даниил Квят в «Формулу-1» через год, как он это и планировал.

«Трудно сказать точно, но у меня есть ощущение, что вряд ли он вернется. История, конечно, знает примеры и вторых, и третьих возвращений, но я почти уверена, что у «Альпин» достаточно большой список возможных претендентов на место. Также, наверняка, Фернандо пришел не на пару месяцев, а захочет закрепиться. Думаю, что с первого раза, в первый год у него, может, не получится вернуться в руль. Полагаю, что возвращение Даниила маловероятно», — добавила Косачева.

26-летний россиянин в прошлом сезоне выступал за «Альфа Таури». По окончании сезона его заменил японец Юки Цунода. В прошлом сезоне Квят занял 14-е место в зачете пилотов, набрав 32 очка.

(Екатерина Звенигородская)