Экс-менеджер Косаченко заявила о невыносимых условиях для Квята в начале сезона «Формулы-1»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко в интервью «СЭ» подвела итоги сезона для российского гонщика Даниила Квята после «Гран-при Абу-Даби».

— Во второй части сезона у Даниила было меньше проблем с техникой. Когда начинается нестабильность в команде, он не понимает, едет ли в следующем сезоне, есть у него контракт или нет, при этом ломается техника, то получаются совершенно невыносимые условия, — отметила Косаченко в комментарии «СЭ». — Во второй половине сезона все стало спокойнее, сам Квят принял для себя решение, что ситуация складывается именно так. Было несколько ярких моментов со стороны Дани, последние гонки очень хорошие, но судьба места в «Формуле-1» решается не в одной гонке. Время пришло, есть большая плеяда молодых гонщиков, которым надо освобождать пространство. Вот такая судьба. Думаю, Даниил это прекрасно понимает.

Победителем «Гран-при Абу-Даби» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 11-ое место на заключительном этапе сезона в «Формуле-1». В общем зачете чемпионата он стал 14-м с 32 очками.

(Анастасия Пастернак)