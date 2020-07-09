Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Экс-менеджер Алонсо рассказал, почему гонщик выбрал «Рено», а не «Рейсинг Пойнт»

13:49

Бывший менеджер Фернандо Алонсо, Флавио Бриаторе, участвовавший в переговорах 38-летнего пилота в этом году, рассказал, что испанец мог оказаться не в «Рено», а в «Рейсинг Пойнт».

— В этом году у «Рейсинг Пойнт» потрясающая машина, эта команда способна бороться на равных с «Феррари», — цитирует Gazzetta dello Sport Бриаторе. — У нас отличные отношения с Лоуренсом Строллом (владельцем «Рейсинг Пойнт» — прим. «СЭ»), но Фернандо хотел вернуться домой, поэтому выбрал «Рено». Мы верим в эту команду и ее нового генерального директора Луку де Мео, у него очень амбициозные планы.

В среду стало известно, что Алонсо станет боевым пилотом «Рено» с сезона-2021, заняв место Даниэля Риккьярдо.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир